Alerta: Polvo del Sahara y calor sofocante dominan el clima

Conoce las recomendaciones ante la densa capa de polvo del Sahara que traerá cielos grises, calor elevado y escasas lluvias. Revisa el pronóstico de hoy.

Hoy prepárate para observar un cielo opaco por la densa capa de polvo del Sahara y experimentar temperaturas que pondrán a prueba tu resistencia al calor.

Nos enfrentamos a una jornada meteorológica marcada por la estabilidad, pero también por un ambiente bastante pesado. Un sistema anticiclónico, combinado con la presencia notable de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara, estará dictando las reglas del juego en la mayor parte del territorio nacional.

A continuación, te detallo el comportamiento del clima para las próximas horas.

El panorama para hoy: Cielos opacos y pocas lluvias

La combinación del polvo sahariano y el sistema de alta presión (anticiclón) mantendrá un cielo grisáceo y limitará el desarrollo de grandes nubes de tormenta en gran parte del país. No obstante, la geografía y algunos factores locales dejarán variaciones:

Durante la mañana: Se registrarán incrementos nubosos pasajeros con chubascos débiles y bastante aislados en provincias como Monte Cristi, Valverde y Barahona, entre otras localidades cercanas.

Se registrarán incrementos nubosos pasajeros con chubascos débiles y bastante aislados en provincias como Monte Cristi, Valverde y Barahona, entre otras localidades cercanas. En la tarde: No se esperan cambios drásticos en el patrón meteorológico. Sin embargo, debido a la incidencia de una débil vaguada en los niveles altos de la troposfera, podrían generarse algunos chubascos locales con tronadas distanciadas en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y otras provincias del Cibao Noroeste.

Reporte para el Gran Santo Domingo

Para quienes se desplazan por la capital, el ambiente se mantendrá caluroso y con visibilidad reducida por el particulado. El Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este presentarán un panorama idéntico: cielo grisáceo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Las temperaturas para la zona metropolitana se mantendrán en los siguientes rangos:

Temperatura mínima: Entre 23 °C y 25 °C.

Entre 23 °C y 25 °C. Temperatura máxima: Entre 31 °C y 33 °C (con una sensación térmica que se percibirá muy por encima debido a la humedad y el polvo).

Recomendaciones de salud: ¡A protegerse!

La alta concentración de polvo del Sahara no solo opaca el paisaje, sino que reduce significativamente la calidad del aire que respiramos e influye de forma directa en nuestra salud, además de disparar la sensación térmica.

Si sufres de alergias, asma o problemas respiratorios crónicos, te exhortamos a tomar medidas preventivas estrictas. Como experto, te recomiendo seguir al pie de la letra estas pautas:

Hidratación constante: Toma suficientes líquidos (agua y jugos naturales) durante todo el día, aunque no sientas sed.

Toma suficientes líquidos (agua y jugos naturales) durante todo el día, aunque no sientas sed. Vestimenta fresca: Utiliza ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros para mitigar el impacto del calor.

Utiliza ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros para mitigar el impacto del calor. Cuidado con el sol: Evita la exposición prolongada a los rayos solares en el horario crítico de mayor radiación, comprendido entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

¡Mantente fresco, cuida tu salud y toma las cosas con calma durante el día de hoy!