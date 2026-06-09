¿Qué pasó con avión que se estalló en La Romana?

El capitán piloto Eugenio de Marchena, analiza desde una perspectiva técnica el reciente accidente aéreo ocurrido en La Romana

En el programa El Show del Mediodía el capitán piloto Eugenio de Marchena, analiza desde una perspectiva técnica el reciente accidente aéreo ocurrido en La Romana.

Naturaleza del incidente: Aunque subraya que se trata de especulaciones hasta que concluya la investigación oficial, explica que la tripulación reportó una falla en el motor derecho .

Aunque subraya que se trata de especulaciones hasta que concluya la investigación oficial, explica que la tripulación reportó una . Factores técnicos: El fallo en el motor pudo haber comprometido sistemas hidráulicos vitales (tren de aterrizaje, frenos, flaps), lo que afectó la capacidad de maniobra y control en tierra.

El fallo en el motor pudo haber comprometido sistemas hidráulicos vitales (tren de aterrizaje, frenos, flaps), lo que afectó la capacidad de maniobra y control en tierra. Velocidad de aterrizaje: Señala que una velocidad excesiva durante el aterrizaje pudo causar que las llantas explotaran por fricción, sumado a la irregularidad del terreno fuera de la pista que provocó el colapso del tren de aterrizaje.

Señala que una velocidad excesiva durante el aterrizaje pudo causar que las llantas explotaran por fricción, sumado a la irregularidad del terreno fuera de la pista que provocó el colapso del tren de aterrizaje. Investigación: Aclara que, al ser una aeronave y tripulación norteamericanas, el proceso investigativo involucrará a organismos internacionales como la NTSB y los fabricantes, enfatizando que esto no refleja una deficiencia en la seguridad operacional de la República Dominicana.

En resumen, el experto recalca la importancia de esperar los datos de las cajas negras (flight data recorder) para entender si el desenlace fue producto de un error en el manejo de la emergencia o de la magnitud del fallo mecánico.