“Ya no quiere una mujer en la casa”, Fausto Mata nos confiesa el motivo

El comediante dominicano Fausto Mata comparte detalles íntimos sobre su vida personal y profesional
Fausto confiesa que ya no desea convivir con una pareja ni tener una relación seria, prefiriendo la comodidad de su propia compañía y autogestión.
Revela llevar entre 9 y 10 meses sin contacto físico o sexual con una mujer, atribuyéndolo a frustraciones pasadas y al enfoque en su intensa carga de trabajo actual.
Habla abiertamente sobre su depresión, mencionando que llegó a pintar su apartamento totalmente de negro. Destaca la importancia de buscar ayuda profesional (psicólogos y psiquiatras) y medicación para ataques de pánico.
Reflexiona sobre cómo la fama cambió su vida y confiesa que, a pesar de ser el talento mejor pagado en Telemicro y en el cine dominicano, no se siente feliz.
Sitúa a Raymond Pozo como el número uno por su disciplina, colocándose él mismo en el segundo lugar.