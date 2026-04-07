Wilfrido Vargas honra a Rubby Pérez

Con un canto eterno que despierta la memoria de un país

Santo Domingo. A un año de la herida que aún no cierra en la memoria colectiva dominicana, la música vuelve a convertirse en refugio, homenaje y conciencia.

Este martes a la medianoche, el maestro Wilfrido Vargas lanza en todas las plataformas de música digital “Eternamente Rubby”, un emotivo tributo al inolvidable Rubby Pérez, cuya voz quedó suspendida en el tiempo tras la tragedia del desplome del techo de la emblemática discoteca Jet Set.

Conmovido por la ausencia y el peso de una pérdida que aún estremece al país, Wilfrido confesó que el tiempo fue necesario para transformar el dolor en homenaje.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó, dejando al descubierto la profundidad de un duelo que no solo fue íntimo, sino también colectivo.

Hoy, a un año de su triste partida, el maestro del merengue entiende que la música vuelve a ser el lenguaje para honrar la memoria. “Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó Vargas, en palabras cargadas de emoción y respeto, que reafirman el legado imborrable de Rubby en el corazón de la República Dominicana.

El lanzamiento no es solo una canción. Es una carta abierta al alma de un país. Con una dedicatoria profundamente lírica, Vargas evoca la esencia de quien describe como “hermano de vida y de música”, exaltando la disciplina férrea, el talento sin fisuras y esa potencia vocal que convirtió a Rubby Pérez en una de las voces más imponentes del merengue.

Con autoría, arreglo y música de Wilfrido Vargas, cada verso se levanta como un testimonio de admiración, pero también como un acto de amor que trasciende la ausencia.

El homenaje, producido por el Vargas, Emmanuel Emaul y José Antonio Hernández, cobra aún mayor significado al coincidir con el primer aniversario de la tragedia que marcó a toda una nación.

Aquella noche, el silencio sustituyó al ritmo, y el país perdió no solo a un artista, sino a un símbolo de superación, elegancia y entrega absoluta al arte.

Este tributo apuesta no solo recordar al artista, sino reconectar emocionalmente con su legado, buscando que las nuevas generaciones descubran la grandeza de Rubby Pérez, mientras quienes crecieron con su música encuentran un espacio para sanar.

La iniciativa resalta la relevancia histórica del intérprete dentro de la música tropical y el respeto profundo que sembró entre sus colegas. En tiempos donde la inmediatez suele devorar la memoria, este homenaje se erige como un acto de resistencia cultural.

Hoy, a un año de su partida, la voz de Rubby Pérez vuelve a escucharse, no desde un escenario, sino desde el corazón de su gente. Y en ese eco, el país recuerda que hay artistas que no mueren: se convierten en eternidad.