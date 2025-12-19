Vive la Navidad en familia con el «Nacimiento Viviente 2025»

El espíritu navideño se hace presente con la puesta en escena del “Nacimiento Viviente 2025”, una actividad que invita a toda la familia a compartir la tradición y la fe en un ambiente festivo y cultural.

El evento recrea, con actores y escenografía, el nacimiento del Niño Jesús, ofreciendo a los asistentes una experiencia cargada de simbolismo y valores cristianos. Con vestuarios típicos, música en vivo y narraciones, el público podrá revivir uno de los pasajes más emblemáticos de la Navidad.

Organizado por instituciones culturales y comunitarias, el “Nacimiento Viviente 2025” busca fortalecer los lazos familiares y rescatar las tradiciones que han marcado generaciones. Además, se convierte en un atractivo turístico y artístico que dinamiza la temporada decembrina, integrando a niños, jóvenes y adultos en una celebración que une fe y cultura.