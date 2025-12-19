Más Contenido

    Vive la Navidad en familia con el «Nacimiento Viviente 2025»

    El espíritu navideño se hace presente con la puesta en escena del “Nacimiento Viviente 2025”, una actividad que invita a toda la familia a compartir la tradición y la fe en un ambiente festivo y cultural.

    El evento recrea, con actores y escenografía, el nacimiento del Niño Jesús, ofreciendo a los asistentes una experiencia cargada de simbolismo y valores cristianos. Con vestuarios típicos, música en vivo y narraciones, el público podrá revivir uno de los pasajes más emblemáticos de la Navidad.

    Organizado por instituciones culturales y comunitarias, el “Nacimiento Viviente 2025” busca fortalecer los lazos familiares y rescatar las tradiciones que han marcado generaciones. Además, se convierte en un atractivo turístico y artístico que dinamiza la temporada decembrina, integrando a niños, jóvenes y adultos en una celebración que une fe y cultura.

