Comisionado Miami Dade González anuncia donación equipos excedentes a Bomberos de Santiago para fines educativos

Los equipos en la jurisdicción en la Florida serán enviados directamente al Cuerpo de Bomberos de Santiago de los Caballeros para los fines indicados, extendiendo la vida útil de sus equipos en excedentes para el país caribeño.

El Comisionado del Condado de Miami Dade, Roberto J. González anunció una reciente donación de cierto equipo excedente de Miami-Dade Fire Rescue al Cuerpo de Bomberos de Santiago de los Caballeros, un aporte que beneficiará ampliamente el aprendizaje entre los miembros de la institución que salvan vidas.

De acuerdo un comunicado enviado a quien suscribe, la Junta de Comisionados del Condado había aprobado previamente la medida de manera unánime, un protocolo estándar para este tipo de donaciones municipales, el que llegará a la República Dominicana en una de sus provincias más importantes y de mayor índice de población.

equipos en excedentes

Citan que “la resolución declaró el equipo como obsoleto”, que es una medida que exime los procedimientos estándar de disposición mediante un voto de dos tercios, y autorizó un acuerdo formal de donación para garantizar que el equipo sea “utilizado estrictamente para capacitación y fines educativos de bomberos, y no para operaciones de respuesta de emergencia”, enfatizan al respecto.

“Me enorgullece patrocinar esta resolución, que la Junta aprobó de manera unánime, para poner en uso nuevamente equipo comprobado donde se puede seguir marcando una diferencia.”

Agrega Roberto J. González, que, “esto se trata de fortalecer una alianza de confianza con la República Dominicana y de asegurar que sus bomberos cuenten con las herramientas necesarias para capacitarse y desarrollar las destrezas que salvan vidas, como un gesto que une a los valientes socorristas de nuestras dos jurisdicciones, estamos extendiendo la vida útil de estos equipos de una manera que refleja disciplina fiscal y nuestro compromiso compartido con la seguridad pública.”

El Comisionado Roberto J. González, es gran aliado para la República Dominicana y su comunidad, así como las demás comunidades hispanas en el Condado de Miami-Dade, donde siempre está disponible para trabajar con sus electores y contribuir con el crecimiento de la comunidad.

Habla la presidenta de Hispanic Coalition

Sobre esta importante donación con fines de capacitación en la provincia de Santiago de los Caballeros, Rosa E. Kasse, líder comunitaria dominico-americana de muchos años trabajando en favor de la diáspora en la Florida, indicó lo siguiente:

Es una gran donación de artículos y equipos necesarios para el entrenamiento de los nuevos miembros de los bomberos de Santiago.

“Les damos las gracias al Comisionado González y a la comisión de los Comisionados del Condado de Miami Dade y primero también a Dios por tomar en cuenta a nuestras organizaciones que sirven a la comunidad en la Republica Dominicana.”

Es una gran donación de artículos y equipos

“Es una gran donación de artículos y equipos necesarios para el entrenamiento de los nuevos miembros de los bomberos de Santiago”, precisó Kasse.

Sobre la donación

Ello incluye, trajes especiales, botas y el atuendo necesario para fines educacionales en cuanto a trajes se refiere en relación al Cuerpo de Bomberos de cualquier jurisdicción.