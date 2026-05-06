Edwar Cruz «Pa no pensarte nunca más»

El talentoso Edwar Cruz nos sorprende con su más reciente propuesta titulada «Pa no pensarte nunca más», una entrega cargada de sentimiento, nostalgia y un mensaje profundo con el que muchos se sentirán identificados.

En este artículo te contamos todos los detalles detrás de este estreno, el significado de sus letras y dónde puedes escuchar este nuevo éxito que ya está conectando con el corazón del público.

En una entrevista de Jatnna Tavárez en el programa Con Jatnna al cantante dominicano Edwar Cruz, donde conversan sobre su nueva propuesta musical y su trayectoria artística.

Edwar presenta su tema «Para no pensarte nunca más», una canción que compuso hace algunos años y que decidió lanzar recientemente en versión merengue. Describe el estilo como un «merenguito suavecito», sin metales, ideal para bailar de forma íntima .

El video musical de su nueva propuesta musical, fue grabado en las afueras de Santiago y ya cuenta con más de 400,000 visualizaciones en YouTube.

Edwar comparte su frustración respecto a cómo ha cambiado la industria musical y las dificultades que ha enfrentado al intentar que varias emisoras acepten su propuesta de merengue, ya que muchas emisoras tienen líneas musicales rígidas que no incluyen este género.

A pesar de los retos, el artista se mantiene positivo y perseverante y menciona su admiración por el trabajo de Techy Fatule.

Edwar menciona con cariño que su primera entrevista hace 11 años fue precisamente en el espacio de Jatnna, destacando su gratitud por el apoyo constante a los nuevos talentos.