¡Viral y jocosa! Entrevista con Martha Candela

Una entrevista jocosa y viral en Aquí se habla español con Martha Candela, quien se ha convertido en una figura destacada en la cultura dominicana.

Martha explica que su paz y éxito no provienen de ella misma, sino de su fe en Dios. Asegura que la fama terrenal no le impresiona y que ha aprendido a no depender de las opiniones ajenas ni de la envidia.

Se habla sobre su destacada participación en los Premios Soberano, donde confiesa que, aunque fue una sorpresa, ella mantiene una actitud de tranquilidad, dejando todo en manos de la voluntad divina.

Martha menciona sus recientes reconocimientos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y Boston, y adelanta que tiene próximas giras internacionales programadas para Suiza y España.

Durante la entrevista, bromean sobre su interacción con personalidades como Santiago Matías y otros comunicadores, enfatizando que ella no busca contratos exclusivos ni ataduras, ya que prioriza su libertad y su propósito espiritual.

Martha aclara que actualmente se dedica casi por completo a su labor espiritual, dejando de lado actividades domésticas como cocinar, y comenta con humor sobre su soltería de casi 20 años.