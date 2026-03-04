¡Viral! Magín Díaz: ¿El discurso que cambiará todo?

El objetivo es hacer el proceso tributario más fácil y riguroso

El discurso de Magín Díaz, Ministro de Hacienda de República Dominicana, ante la Cámara Americana de Comercio habla de los planes de reforma fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.

Díaz explicó que se enviarán al Congreso una serie de medidas en las próximas semanas. Estas medidas no buscan un aumento significativo de impuestos, sino una eficientización de la gestión tributaria a través de la eliminación de impuestos «anacrónicos» y la implementación de sistemas modernos

