Vaguada y onda tropical intensificarán las lluvias hoy

El acercamiento de una onda tropical y los efectos de una vaguada incrementarán la humedad, generando fuertes aguaceros y tronadas esta tarde.

Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana experimentarán un aumento significativo en los niveles de humedad durante el día de hoy. Este cambio atmosférico obedece a la aproximación y el eventual paso de una onda tropical, la cual interactuará de manera directa con los efectos de una vaguada que ya incide sobre nuestro territorio.

Aguaceros y tormentas eléctricas

Esta activa combinación meteorológica provocará un notable deterioro en las condiciones del tiempo, manifestándose con mayor intensidad a partir de las horas de la tarde.

Se pronostica la ocurrencia de aguaceros (de localmente moderados a fuertes), tormentas eléctricas y ráfagas de viento, concentrándose de manera especial sobre poblados de las siguientes demarcaciones:

Región sureste

Región noreste

Cordillera Central

Zona fronteriza

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y el área metropolitana, se anticipa una jornada de alta inestabilidad que abarcará desde la mañana hasta el horario nocturno: