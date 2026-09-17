Vaguada y onda tropical intensificarán las lluvias hoy

El acercamiento de una onda tropical y los efectos de una vaguada incrementarán la humedad, generando fuertes aguaceros y tronadas esta tarde.
Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana experimentarán un aumento significativo en los niveles de humedad durante el día de hoy. Este cambio atmosférico obedece a la aproximación y el eventual paso de una onda tropical, la cual interactuará de manera directa con los efectos de una vaguada que ya incide sobre nuestro territorio.
Aguaceros y tormentas eléctricas
Esta activa combinación meteorológica provocará un notable deterioro en las condiciones del tiempo, manifestándose con mayor intensidad a partir de las horas de la tarde.
Se pronostica la ocurrencia de aguaceros (de localmente moderados a fuertes), tormentas eléctricas y ráfagas de viento, concentrándose de manera especial sobre poblados de las siguientes demarcaciones:
- Región sureste
- Región noreste
- Cordillera Central
- Zona fronteriza
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para los residentes en la capital y el área metropolitana, se anticipa una jornada de alta inestabilidad que abarcará desde la mañana hasta el horario nocturno:
- Distrito Nacional: Ocurrencia de chubascos matutinos. Para la tarde y extendiéndose hacia la noche, se desarrollarán aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
- Santo Domingo (Municipios): Presencia de chubascos pasajeros durante la mañana. En la tarde y noche, las condiciones se tornarán muy inestables con la presencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.