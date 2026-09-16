Fallece la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz 

Luto en la televisión dominicana tras el fallecimiento de la reconocida actriz y presentadora Elizabeth Ruiz, figura clave del entretenimiento nacional

El sector artístico y televisivo de la República Dominicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Elizabeth Ruiz, una de las actrices y presentadoras más queridas y reconocidas del entretenimiento nacional durante las últimas dos décadas.

Su partida deja un profundo vacío en los medios de comunicación del país, donde destacó por su talento, carisma y entrega profesional.

Uno de los personajes más recordados de su trayectoria fue el de “Sobeida” en la trilogía cinematográfica Lotomán, dirigida por Archy López y compuesta por Lotomán (2011), Lotomán 2.0 (2012) y Lotomán 003 (2014).

La popularidad alcanzada con este personaje trascendió las salas de cine. Su trabajo fue incluido en el libro La Sonrisa del Caribe, del periodista español Fermín Cabanillas Serrano, presentado durante el Festival de Cine Global Dominicano, reconocimiento que puso de relieve su presencia dentro de la industria cinematográfica del país.

La carrera de Elizabeth Ruiz comenzó en 1997, cuando fue seleccionada para protagonizar una campaña publicitaria de Ron Bermúdez. Posteriormente ingresó a la agencia de modelaje Benedicto, experiencia que sirvió como plataforma para continuar desarrollándose en el mundo artístico.

En el año 2000 se incorporó al elenco de bailarinas y comediantes del programa 9×9, de Roberto Salcedo. A partir de esa etapa comenzó a consolidar el nombre artístico con el que sería reconocida por el público dominicano.

Su recorrido en el cine también incluyó la película Tubérculo Presidente (2016), donde compartió créditos con figuras como Fernando Carrillo, Julián Gil y Cheddy García. Asimismo, llevó su talento al teatro con la obra Malas, junto a la actriz y dramaturga Cheddy García.

En televisión, Ruiz desarrolló una amplia trayectoria como presentadora. Formó parte de espacios de Antena Latina como Rincón Paraíso y El Bachatón. Más adelante creó Elizabeth Light, programa que condujo y produjo, demostrando también su interés por la creación y producción de contenidos.

Su experiencia en los medios se extendió igualmente a la radio, donde participó como coanimadora del programa A Toa con Mamá, transmitido por Rumbah FM.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Ruiz incursionó en la producción audiovisual como fundadora de La Colorá Films, empresa desde la cual desarrolló proyectos relacionados con el sector.

En el ámbito familiar, Elizabeth Ruiz estuvo casada con el empresario ecuatoriano Francisco Javier Carrillo, con quien tuvo a su hija Miranda. Tambiénera madre de Andrés Alfonso, fruto de su relación anterior con el cineasta Alfonso Rodríguez.

Con su partida, el entretenimiento dominicano despide a una artista que transitó por distintos escenarios y plataformas, dejando una trayectoria vinculada al modelaje, la televisión, el cine, el teatro, la radio y la producción audiovisual.

La partida de Elizabeth Ruiz enluta a la gran familia de la comunicación nacional, que hoy despide a una profesional inolvidable cuyo brillo artístico permanecerá en la memoria colectiva del pueblo dominicano.

