UNICARIBE y Comisión Formación de Valores PLD impulsan programa ético educativo

Mediante la firma del acuerdo, ambas entidades fortalecen el accionar de ciudadano en valores, contribuyendo así con la formación integral también de sus miembros y la sana democracia

Santo Domingo, República Dominicana. – La Universidad del Caribe (UNICARIBE) y la Comisión de Formación en Valores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de implementar un Programa Nacional de Formación en Valores, iniciativa orientada a fortalecer la educación ética de los militantes del PLD y de la ciudadanía dominicana en general, aporte de gran importancia en el orden ciudadano y democrático.

El convenio fue suscrito por el Lic. Lidio Cadet, coordinador de la Comisión de Formación en Valores del PLD, y el Dr. José Alejandro Aybar M., canciller de UNICARIBE, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para promover una sociedad fundamentada en principios éticos, valores humanos y compromiso ciudadano.

Previo a la firma, la delegación de la Comisión de Formación en Valores realizó un recorrido por las instalaciones de UNICARIBE, donde conoció las capacidades académicas, tecnológicas y de innovación de la institución.

Durante la visita además se presentaron las fortalezas de la plataforma educativa Blackboard, los espacios destinados a la formación presencial y los modernos estudios de producción audiovisual de UNICARIBE TV, recursos que serán puestos al servicio de esta iniciativa formativa, un hito trascendental entre una alta casa de estudios superiores y un partido político en el país.

En sus palabras, el profesor Lidio Cadet calificó el acuerdo como “un paso trascendental para ampliar el alcance de la educación en valores y contribuir a la formación integral de los militantes del PLD y de la ciudadanía en sentido general.”

“Este convenio nos permitirá llegar mucho más lejos de lo que habíamos imaginado, aprovechando las herramientas tecnológicas, académicas y de comunicación que UNICARIBE pone a nuestra disposición.”

“La formación en valores constituye un elemento esencial para fortalecer la convivencia democrática, la responsabilidad ciudadana y el desarrollo humano de nuestra nación”, expresó.

De su lado, el canciller de UNICARIBE, Dr. José Alejandro Aybar M., manifestó la satisfacción de la universidad por esta nueva oportunidad de servir al Partido de la Liberación Dominicana en el ámbito educativo.

Recordó que, durante la pandemia de 2020, UNICARIBE brindó apoyo tecnológico para la realización de la Asamblea General Virtual del partido, en la que participaron más de 3,000 miembros, así como para el desarrollo del Congreso Reynaldo Pared Pérez, mediante el uso de la plataforma Blackboard.

El acuerdo contempla el diseño y desarrollo de programas educativos, cursos, diplomados, seminarios y contenidos formativos en áreas como ética y valores humanos, responsabilidad ciudadana, liderazgo y servicio, transparencia e integridad, cultura democrática, identidad nacional, cohesión social, resolución pacífica de conflictos, sostenibilidad y desarrollo humano integral.

Esta oferta formativa estará dirigida a la militancia del PLD, tanto en el ámbito nacional como internacional, y también podrá ser aprovechada por ciudadanos interesados en fortalecer su formación ética y cívica, independientemente de su afiliación política.

Asimismo, el convenio establece la utilización de la plataforma Blackboard para la formación virtual y semipresencial; la producción de materiales audiovisuales educativos a través de UNICARIBE TV; la realización de actividades académicas, comunitarias y de extensión; y la emisión de certificaciones respaldadas por la universidad.

Con esta alianza estratégica, UNICARIBE reafirma su misión de contribuir al desarrollo de la República Dominicana mediante una educación innovadora, inclusiva y transformadora, fortaleciendo la formación de ciudadanos comprometidos con los más altos principios éticos, democráticos y de responsabilidad social.

Participantes

En el acto de firma del convenio estuvieron presentes la Dra. Zoraima Cuello, vicepresidenta de la Comisión de Formación en Valores del PLD y miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE; Johnny Pujols, secretario general del PLD; Margarita Pimentel, diputada ante el PARLACEN y miembro del Comité Político del PLD; la Mtra. Bethy Díaz, vicerrectora de Extensión e Internacionalización de UNICARIBE; Altagracia Tavares, vicerrectora de Relaciones Interinstitucionales de UNICARIBE.

También, Mercedes Brito, miembro de la Comisión de Formación en Valores; y Jaime Marizán, miembro de dicha comisión