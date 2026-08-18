Monumento Divino Niño – Constanza

Una impresionante escultura de 15 Mts en una de las montañas más altas de Constanza en República Dominicana.

Momumento Divino Niño Foto: Jorge O

En la cima de una de las mas altas montañas del Caribe especificamente muy cerca del pueblo de Constanza en República Dominicana se encuentra el Monumento Divino Niño, una bella escultura de 15Mts de alto diseñada totalmente a mano por el Escultor Ramón Osorio en el 2011.

La Historia del Monumento es muy interesante ya que el creador es un hombre Manuel Antonio Camilo que sufrió en dos oportunidades de Cáncer y asegura que se curo por la esperanza que se revelo a través de un sueño donde su difunta madre que era muy devota del Santo Niño le decía que con toda su Fe en el se curaría, y como resultado se hizo fiel creyente.

Devotos Toman Fotos del Monumento Foto:JorgeO

Hoy en día lo que nunca se imagino Camilo es que la escultura Representa un bello Atractivo y Destino Turístico del Municipio de Constanza en República Dominicana, además de Resaltar que tenemos en el caribe el Divino Niño mas Grande del Mundo.