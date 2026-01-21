Una tormenta geomagnética podría afectar el funcionamiento de las comunicaciones en el país

Aunque el fenómeno impacta con mayor fuerza en países de latitudes altas, República Dominicana podría experimentar alteraciones en sus sistemas de comunicación satelital y navegación aérea durante los días de mayor actividad solar.

La tormenta geomagnética registrada en enero de 2026, clasificada como severa (G4) por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), ha generado auroras boreales en Europa y Norteamérica, además de interrupciones en redes eléctricas y sistemas GPS.

Impacto en República Dominicana

Los efectos se sienten principalmente durante las jornadas de máxima actividad solar, entre el 20 y el 23 de enero. Cómo afecta: Posibles interferencias en telecomunicaciones que dependen de satélites, como telefonía móvil y servicios de internet. Riesgo de pérdida temporal de precisión en GPS , lo que puede impactar en la aviación y navegación marítima. Alteraciones menores en sistemas eléctricos, aunque el país no está en la zona de mayor exposición.

Sin auroras: A diferencia de Europa y Norteamérica, en República Dominicana no se esperan auroras visibles debido a su ubicación tropical.

Para República Dominicana, el fenómeno sirve como recordatorio de la dependencia tecnológica de las comunicaciones satelitales y la necesidad de planes de contingencia en sectores como la aviación, el turismo y la banca digital.

La tormenta geomagnética de enero 2026, aunque tiene sus efectos más severos en países de latitudes altas como Canadá, Estados Unidos y Europa del norte, también alcanza a República Dominicana de manera indirecta. En el Caribe, el impacto se traduce principalmente en interferencias en telecomunicaciones satelitales, posibles fallos temporales en GPS y riesgos menores en sistemas eléctricos, sin fenómenos visibles como auroras boreales.

En definitiva, para Dominicana este evento es un recordatorio de la dependencia tecnológica de las comunicaciones globales y la importancia de contar con planes de contingencia en sectores estratégicos como la aviación, el turismo y los servicios digitales.