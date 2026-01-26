Un espectáculo astronómico único: la Luna se pintará de rojo en marzo de 2026

Durante varias horas, la Luna quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirirá un tono rojizo, fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”.

La República Dominicana será escenario de un espectáculo astronómico único el próximo 3 de marzo de 2026, cuando se produzca un eclipse lunar total visible desde Santo Domingo y todo el territorio nacional. Durante varias horas, la Luna quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirirá un tono rojizo, fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Este evento, que no requiere instrumentos especiales para su observación, podrá disfrutarse a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como playas o zonas rurales, para apreciar mejor el contraste y la intensidad del color.

El eclipse lunar total del 3 de marzo será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año en el Caribe, y se suma a la lista de eventos que refuerzan el interés por la divulgación científica y la observación del cielo en la región.

Las autoridades y asociaciones astronómicas locales han señalado que este tipo de fenómenos son una oportunidad para acercar a la población a la ciencia y fomentar actividades educativas y turísticas relacionadas con la astronomía.