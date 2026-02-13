Última Semifinal Dominicana’s Got Talent

Entérate de lo que va a pasar en este escenario. Pura tensión, emoción y talento puro.

La última semifinal de Dominican’s Got Talent se vive en vivo, con artistas que han llegado hasta aquí dejando el alma en cada presentación. Hoy no hay margen de error: cada actuación puede cambiarlo todo y tu voto es parte de la decisión de llevarlos a la Gran Final

Estos ocho talentos representan el arte dominicano en este escenario tendremos a:

Jinita, Janae, Peggy Santos, el mago Edwin, Arlyn Burgos, Rebelión Urbana, Saúl y el #rescatadototal Ezequiel Nicora. Ocho historias, ocho sueños y un solo objetivo: avanzar a la gran final.