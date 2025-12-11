¡Última Hora! María Corina Machado «El audaz escape de Venezuela a Oslo»

María Corina Machado logró salir clandestinamente de Venezuela y llegar a Oslo, Noruega, tras un escape cuidadosamente planificado que incluyó disfraces, controles militares y un arriesgado cruce marítimo

Desde Noruega, Machado declaró que regresará a Venezuela, consciente de los riesgos, porque quiere estar “donde sea más útil para la causa”.

Arribó a Noruega en la madrugada del jueves, justo después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, que fue recibido en su nombre por su hija.

Dijo que no cree que el gobierno de Maduro supiera dónde estaba escondida durante casi un año, y agradeció a quienes la protegieron en secreto.

Además subrayó que “para poder tener paz se necesita democracia”, agradeció a quienes arriesgaron sus vidas para ayudarla a escapar, y afirmó que “Venezuela será libre”.