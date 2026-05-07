El Parque Nacional Jaragua es el área protegida más grande del país y uno de los refugios ecológicos más importantes del Caribe. Reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, este destino ofrece desde el desierto hasta el mar cristalino. En esta guía completa, te mostramos todo lo que puedes ver y hacer en este impresionante paraíso natural

Ubicado en la provincia de Pedernales, en el extremo suroeste de la República Dominicana, el Parque Nacional Jaragua es un santuario natural de más de 1,300 kilómetros cuadrados.

A diferencia de las zonas turísticas tradicionales del este o el norte del país, Jaragua ofrece un ecosistema árido y costero donde la naturaleza reina en su estado más puro y salvaje.

Atractivos principales del Parque Nacional Jaragua

Si visitas el Parque Nacional Jaragua, hay varias paradas obligatorias que deben estar en tu itinerario:

Bahía de las Águilas: Es, sin duda, la joya de la corona del parque. Considerada por muchos como la playa más hermosa de la República Dominicana (y una de las mejores del mundo), cuenta con kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas sin un solo hotel a la vista.

Es, sin duda, la joya de la corona del parque. Considerada por muchos como la playa más hermosa de la (y una de las mejores del mundo), cuenta con kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas sin un solo hotel a la vista. Laguna de Oviedo: Un cuerpo de agua salobre con un nivel de salinidad tres veces mayor que el mar. Es el lugar perfecto para el ecoturismo, donde puedes dar un paseo en bote para observar de cerca a la colonia permanente de flamencos rosados y garzas.

Un cuerpo de agua salobre con un nivel de salinidad tres veces mayor que el mar. Es el lugar perfecto para el ecoturismo, donde puedes dar un paseo en bote para observar de cerca a la colonia permanente de flamencos rosados y garzas. Islas Beata y Alto Velo: Dos islas agrestes que pertenecen al parque y que sirven de refugio vital para aves marinas y especies endémicas.

Dos islas agrestes que pertenecen al parque y que sirven de refugio vital para aves marinas y especies endémicas. Cuevas de origen Taíno: El parque alberga cavernas impresionantes como la Cueva de El Guanal y la Cueva de La Poza, donde aún se conservan pictografías y petroglifos dejados por los indígenas taínos hace cientos de años.

Este parque invita a los dominicanos y extranjeros a practicar un turismo verdaderamente ecológico y consciente

Santuario de la biodiversidad caribeña

Lo que hace al Parque Nacional Jaragua un lugar de importancia mundial es su asombrosa flora y fauna, gran parte de la cual es endémica, es decir, no se encuentra en ninguna otra parte del planeta.

Reptiles prehistóricos: El parque es el hogar de la iguana rinoceronte y la iguana de Ricord, dos especies imponentes que deambulan libremente por los bosques secos.

El parque es el hogar de la iguana rinoceronte y la iguana de Ricord, dos especies imponentes que deambulan libremente por los bosques secos. Refugio de tortugas marinas: Sus extensas y tranquilas playas son el sitio de anidación más importante de la República Dominicana para especies en peligro de extinción, como la tortuga carey, la tinglar y la tortuga verde.

Sus extensas y tranquilas playas son el sitio de anidación más importante de la República Dominicana para especies en peligro de extinción, como la tortuga carey, la tinglar y la tortuga verde. Mamíferos en peligro: En sus zonas más intrincadas habitan el solenodonte y la jutía, dos de los mamíferos terrestres más antiguos y raros de la isla.

Recomendaciones para tu visita

Visitar un entorno tan virgen requiere cierta preparación para garantizar que la experiencia sea segura y respetuosa con el medio ambiente:

Protégete del sol: El clima es extremadamente cálido y seco. Lleva protector solar biodegradable, sombreros y ropa ligera de manga larga. Mantente hidratado: En la mayoría de las áreas del parque, como Bahía de las Águilas, no hay tiendas ni servicios. Debes llevar tu propia agua y alimentos (y regresar con toda tu basura). Usa guías locales: Para visitar la Laguna de Oviedo o llegar en bote a Bahía de las Águilas, apóyate en los guías de las comunidades cercanas. Su experiencia es invaluable y apoyas la economía local.

Este parque invita a los dominicanos y extranjeros a practicar un turismo verdaderamente ecológico y consciente

El Parque Nacional Jaragua no es solo un destino turístico; es un testimonio vivo de la riqueza natural del Caribe antes de la intervención humana. Explorar sus bosques secos, navegar por sus lagunas y bañarse en sus playas intocables es una experiencia transformadora. Este parque invita a los dominicanos y extranjeros a practicar un turismo verdaderamente ecológico y consciente, demostrando que la verdadera magia de la República Dominicana reside en proteger y valorar sus tesoros naturales más puros.