El tiempo avanza, los calendarios cambian y las sentencias penales eventualmente llegan a su fin, pero hay heridas colectivas que una nación entera se niega a cerrar. A pesar de haber saldado su cuenta formal con el sistema penitenciario, la sociedad dominicana aún no perdona a Mario José Redondo Llenas.

Su reciente salida a la libertad ha reabierto el debate sobre uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia judicial del país: el trágico caso del niño José Rafael Llenas Aybar. En este artículo analizamos por qué, casi tres décadas después, el repudio social se mantiene intacto, la diferencia entre la justicia legal y la moral, y el veredicto implacable de la opinión pública.

Para entender la magnitud del rechazo que hoy enfrenta Mario José Redondo Llenas en las calles y en las plataformas digitales, es necesario viajar en el tiempo hasta mayo de 1996. No se trató simplemente de un crimen más en las páginas policiales; fue un hecho que fracturó la sensación de seguridad y confianza de las familias dominicanas.

La brutalidad del acto, sumada al hecho de que la víctima era un niño de 12 años y el perpetrador principal era su propio primo, creó un trauma a nivel nacional que, evidentemente, el tiempo no ha logrado borrar.

La condena legal vs. La condena social

El sistema de justicia dominicano establece límites claros. Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima permitida por la legislación del país. Al cumplir este tiempo en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, su deuda con el Estado dominicano, estrictamente desde el punto de vista jurídico, quedó saldada.

Sin embargo, su caso evidencia la enorme brecha que existe entre la ley de los tribunales y el tribunal del pueblo:

El estigma de lo imperdonable: Para la psiquis colectiva, hay delitos que trascienden la rehabilitación. El asesinato de un familiar indefenso rompió un tabú social tan profundo que la sociedad civil siente que ninguna cantidad de años en prisión es suficiente compensación.

Para la psiquis colectiva, hay delitos que trascienden la rehabilitación. El asesinato de un familiar indefenso rompió un tabú social tan profundo que la sociedad civil siente que ninguna cantidad de años en prisión es suficiente compensación. La memoria de la víctima: A lo largo de los años, el rostro del niño Llenas Aybar se ha convertido en un símbolo de inocencia arrebatada. Olvidar o perdonar a su agresor es percibido por muchos ciudadanos como una traición a la memoria del menor.

El implacable tribunal de las redes sociales

Cuando Mario José ingresó a prisión en 1996, el mundo era completamente distinto. La información fluía a través de periódicos impresos y noticieros televisivos. Hoy, regresa a una República Dominicana hiperconectada.

Las redes sociales han jugado un papel fundamental en mantener viva la indignación. Plataformas como X (anteriormente Twitter), Instagram y Facebook han funcionado como un archivo digital donde las nuevas generaciones —que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el crimen— se han enterado de los escabrosos detalles del caso. El repudio no solo se ha heredado, sino que se ha amplificado de forma masiva, cerrando casi por completo cualquier ventana de empatía pública.

El desafío de la reinserción en un país que no olvida

El concepto de rehabilitación carcelaria busca, en teoría, devolver a la sociedad a un individuo transformado y listo para aportar. Los reportes penitenciarios de Redondo Llenas a lo largo de los años hablaban de un reo que estudió, leyó y mostró buena conducta dentro del penal.

Pero la realidad fuera de los muros de Najayo es otra. La pregunta que flota en el aire no es si él está listo para reintegrarse a la sociedad, sino si la sociedad está dispuesta a hacerle un espacio. Desde la dificultad para conseguir empleo, hasta el repudio en espacios públicos, el exconvicto se enfrenta ahora a una «prisión sin rejas».

El caso de Mario José Redondo Llenas plantea un debate profundo sobre los límites del perdón humano. Demuestra que, mientras el Estado tiene el poder de liberar el cuerpo tras cumplir una sentencia, solo la sociedad tiene el poder de liberar el nombre. Y en este caso, la sociedad dominicana ha dictado su propia sentencia de cadena perpetua moral: un recordatorio de que hay cicatrices que el país, simplemente, ha decidido no curar.