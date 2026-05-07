¡El espíritu deportivo ya ilumina a la República Dominicana! La gran fiesta está cada vez más cerca y la emoción ya se siente en las calles. Con un mensaje de unidad, paz y orgullo nacional, arranca el recorrido nacional de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Durante las próximas semanas, el emblemático fuego olímpico visitará las principales provincias del país, llevado en alto por nuestros atletas más destacados y glorias del deporte. Conozcas la ruta oficial, las paradas estratégicas y cómo puedes unirte a esta celebración histórica que culminará con el encendido del pebetero en la gran ceremonia de inauguración.

El reloj marca la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y el país entero se prepara para ser el anfitrión de la región. Con una ceremonia llena de color, música y patriotismo, se ha dado el banderazo oficial al recorrido del «Fuego Nuevo», el cual llevará la energía de la justa deportiva a cada rincón de la República Dominicana.

Este recorrido no solo es una tradición deportiva, sino una oportunidad para que el pueblo dominicano se conecte directamente con el evento y muestre su apoyo a las delegaciones que nos representarán.

El emblemático fuego olímpico visitará las principales provincias del país

La ruta: ¿Por dónde pasará la antorcha?

El comité organizador ha diseñado un trayecto que abraza las diferentes regiones del país, garantizando que el calor de los juegos llegue a la mayor cantidad de dominicanos posible. El relevo se dividirá en grandes etapas:

La ruta del Cibao: El fuego recorrerá el corazón productivo del país, haciendo paradas de celebración en ciudades clave como Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y Puerto Plata . Aquí, las asociaciones deportivas locales tienen preparados actos culturales para recibir la llama.

El fuego recorrerá el corazón productivo del país, haciendo paradas de celebración en ciudades clave como . Aquí, las asociaciones deportivas locales tienen preparados actos culturales para recibir la llama. El calor del Sur: La antorcha también iluminará la región sur, pasando por San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona y San Juan , donde atletas de diversas disciplinas portarán el fuego acompañados de caravanas ciudadanas.

La antorcha también iluminará la región sur, pasando por , donde atletas de diversas disciplinas portarán el fuego acompañados de caravanas ciudadanas. La energía del Este: Las provincias orientales no se quedan atrás. San Pedro de Macorís (tierra de grandes peloteros y atletas), La Romana y La Altagracia serán escenarios de vibrantes relevos costeros.

Las provincias orientales no se quedan atrás. serán escenarios de vibrantes relevos costeros. El Gran Santo Domingo: En los días previos a la inauguración, la antorcha hará su entrada triunfal al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, recorriendo las principales avenidas e instituciones hasta llegar a su destino final: el Estadio Olímpico.

El comité organizador ha diseñado un trayecto que abraza las diferentes regiones del país

¿Quiénes llevarán la antorcha?

Lo más emocionante del paso de la antorcha es quiénes la llevan. El recorrido contará con la participación de más de 1,000 relevistas, entre los que se encuentran:

Medallistas olímpicos y panamericanos que han puesto la bandera dominicana en lo más alto del podio. Jóvenes promesas del deporte escolar y universitario que representan el futuro de nuestras selecciones. Líderes comunitarios y figuras destacadas de cada provincia, elegidos por su aporte a la sociedad y su ejemplo de superación.

¿Cómo unirse a la ruta de la antorcha?

Las autoridades deportivas y municipales invitan a toda la población a salir a las calles vistiendo los colores patrios para aplaudir el paso del fuego. Las rutas específicas por calles y avenidas de cada municipio se estarán anunciando 48 horas antes de la llegada de la antorcha a través de los canales oficiales y redes sociales de los Juegos.

El recorrido de la antorcha es mucho más que un traslado de fuego; es el despertar del orgullo dominicano y el aviso oficial de que la República Dominicana está lista para hacer historia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.