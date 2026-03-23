Tributo a Rafael Solano y a Fernando Casado

Concierto especial celebrará el legado de dos íconos de la música dominicana con artistas invitados de alto nivel

La trayectoria artística de los destacados artistas Fernando Casado y Rafael Solano será homenajeada el próximo 23 de abril con un concierto que tendrá como escenario a Lungomare Bar & Lounge, ubicado en el Malecón del Distrito Nacional, a las 9:00 p.m.

Rafael Solano, reconocido como uno de los más importantes compositores dominicanos, ha dejado un legado invaluable en la música popular, siendo autor de emblemáticas piezas como “Por amor”, interpretada internacionalmente por grandes figuras. Su carrera abarca décadas de aportes al merengue, la balada y la música orquestal, consolidándose como un referente cultural del país.

De igual manera, Fernando Casado, cantante, actor y escritor de amplia trayectoria, ha sido una de las voces más elegantes y versátiles de la escena artística dominicana. Su presencia en escenarios nacionales e internacionales, así como su trabajo en televisión y teatro, lo posicionan como una figura emblemática del arte y la comunicación.

La producción artística está a cargo de Alexis Casado y Edmond Elías Hermida, propietario de Lungomare, quienes reunirán en el escenario a destacadas figuras como Niní Cáffaro, los cantautores José Antonio Rodríguez, Janio Lora y la cantautora Nayrobi Duarte.

También ha sido confirmada la actuación del veterano cantante Expedi Pou, la intérprete Didí Hernández, Will Sánchez y el Trío Carlos Vargas, bajo la dirección musical del maestro Emil Pimentel.

Con esta iniciativa, Lungomare continúa su apuesta por el talento local y por rendir tributo a figuras icónicas que, como el maestro Rafael Solano y el experimentado artista Fernando Casado, han contribuido significativamente al acervo cultural de la República Dominicana.

El acceso al evento será sin cover, pero son necesarias las reservas, y funcionará bajo la modalidad de consumo mínimo en el establecimiento, permitiendo al público disfrutar del espectáculo en un ambiente íntimo frente al mar.