Tribunal libera a Jean Andrés Pumarol ¿Polémica e insólita decisión judicial?

Se debate por qué no fue enviado a un centro de reclusión psiquiátrico especial en lugar de ser entregado a sus familiares

La polémica liberación de Jean Andrés Pumarol, quien acuchilló a una dama de 70 años, la señora Ivón Handal, hace menos de un año.

El juez David Timoteo Peguero dictó un auto de no lugar contra Pumarol, argumentando que padece esquizofrenia y problemas mentales graves, por lo que no es penalmente responsable de sus actos.

Los presentadores cuestionan fuertemente la libertad pura y simple otorgada, señalando que el joven es un peligro para la comunidad y para su propia familia. Se debate por qué no fue enviado a un centro de reclusión psiquiátrico especial en lugar de ser entregado a sus familiares.