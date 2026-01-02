Tres refugios para recargar energías en Dominicana este 2026

El nuevo año invita a buscar espacios de paz y bienestar. República Dominicana ofrece rincones únicos donde la naturaleza, la cultura y la aventura se combinan para devolvernos energía y equilibrio.

Aquí te presentamos tres destinos imperdibles para revitalizar cuerpo y espíritu en 2026.

1. Hoyo Azul – Punta Cana Un cenote escondido entre la selva, con aguas cristalinas de un azul intenso que parecen sacadas de un sueño. Sumergirse aquí es más que un baño refrescante: es una experiencia de conexión con la naturaleza. Ideal para quienes buscan aventura ligera y un momento de desconexión total.

Energía que aporta: frescura, vitalidad y contacto directo con el agua.

frescura, vitalidad y contacto directo con el agua. Perfecto para: excursiones en pareja, grupos de amigos o viajeros que aman lo natural.

2. Hoyo de Pelempito – Sierra de Bahoruco Ubicado en la provincia de Pedernales, este mirador natural ofrece una de las vistas más impresionantes del país. Rodeado de montañas y bosques, es un lugar donde el silencio y el aire puro se convierten en aliados para recargar energías espirituales y físicas.

Energía que aporta: calma, contemplación y conexión con la tierra.

calma, contemplación y conexión con la tierra. Perfecto para: quienes buscan tranquilidad, fotografía de paisajes y turismo ecológico.

3. Scape Park – Punta Cana Un parque temático natural que combina adrenalina y relajación. Desde tirolesas y cuevas hasta cascadas y playas privadas, aquí la aventura se mezcla con espacios para descansar y reconectar con el entorno.

Energía que aporta: dinamismo, diversión y equilibrio entre acción y descanso.

dinamismo, diversión y equilibrio entre acción y descanso. Perfecto para: familias, grupos y viajeros que desean experiencias variadas en un solo lugar.

República Dominicana no solo es playas y fiesta: también es un país de refugios energéticos que invitan a la pausa, la contemplación y la aventura consciente. Este 2026, regalarte un viaje a lugares como el Hoyo Azul, el Hoyo de Pelempito o Scape Park puede ser la mejor manera de empezar el año con fuerzas renovadas y el espíritu en calma.