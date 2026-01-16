Toros remontan ante Leones guiados por Yairo y siguen firmes en 2º

Este viernes los Toros continuarán jugando en casa, «El Corral», para recibir a las Águilas Cibaeñas a partir de las 7:30 p.m.

Por Noticias SIN

Redacción Internacional.– Yairo Muñoz se vistió de héroe, remolcó cinco vueltas, pegando jonrón y un triple con las bases llenas en el séptimo, para liderar la remontada de los Toros del Este, que vencieron 8-5 a los Leones del Escogido, en partido disputado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Yairo Muñoz encabezó el repunte extraordinario de los Toros del Este en la séptima entrada, con triple entre left-center field, con las bases llenas para limpiar las almohadillas y coronar el rally de cinco vueltas del séptimo que puso el marcador final de 8-5.

Además del triple, más temprano, Yairo Muñoz también pegó jonrón de dos vueltas, el primer. cuadrangular en su carrera en la etapa Round Robin.

Enny Romero (1-0, 5.40) salió sin decisión luego de lanzar 4.1 entradas de cinco hits, tres carreras, dos boletos y un ponche. Luego de Romero, más adelante en la séptima entrada, Jimmy Yacabonis (2-0, 0.00) tiró un inning sin libertades para adjudicarse el triunfo.

El cerrador taurino Joe Corbett logró el salvado (6º); mientras, Jeffry Yan (1-1, 1.42) perdió el encuentro tras permitir cuatro carreras y dos hits e un tercio de labor.

La victoria mantiene a los Toros (10-6) en el segundo lugar, con un juego de ventaja ante las Aguilas Cibaeñas, su mas cercano perseguidor, y se acercan a un partido de los Leones, cuando restan dos partidos.

Los Toros buscarán su pase a la final este viernes si consiguen la victoria en La Romana.

LAS CARRERAS

En la baja de la segunda entrada, con uno a bordo, Yairo Muñoz conectó cuadrangular por todo el jardín izquierdo para iniciar delante 2-0.

Rápidamente los Leones empataron la pizarra 2-2, con doble de Alcides Escobar al left field para impulsar la primera vuelta, y Escobar fue empujado desde segunda por hit de Erik González para igualar 2-2.

En la baja del tercero, los Toros tomaron ventaja mínima, 3-2, luego de que Eddie Rosario remolcara con fly de sacrificio al prado derecho a Sergio Alcántara.

Más tarde, en la quinta entrada, los Leones lograron un rally de tres vueltas, iniciado por elevado de sacrificio de Erik González para empatar 3-3; doble al left field de Sócrates Brito para tomar ventaja 4-3, y Brito anotó desde la intermedia por sencillo de Junior Lake para ampliar 5-3.



En el séptimo inning se sintió el Toro-Lío, con un espeso rally de cinco carreras, iniciado por Francisco Urbaez quien como emergente abrió con hit y terminó anotando por passed ball para acercarse por la mínima 4-3.

Luego, en el mismo episodio, con las bases llenas, Eloy Jimenez pegó rodado lento por tercera y fallo por la vía 53, pero permitió que llegara la quinta rayita taurina, empatando las acciones 5-5.

Continuando con la entrada, Yairo Muñoz, con el juego empatado, encontró las bases llenas y pegó un triple entre left-center field para limpiar las almohadillas y tomar comando del encuentro, 8 por 5.

Por los Toros, Yairo Muñoz de 4-2, triple y cuadrangular, cinco empujadas, una anotada; Eddie Rosario de 2-1, doble, una remolcada, una anotada; Eric Filia de 2-1, doble, dos bases por bolas, dos anotadas; Sergio Alcántara de 3-2, un boleto, dos anotadas y Eloy Jiménez produjo una vuelta.

Por los Leones, Erik González de 4-2, dos impulsadas; Sócrates Brito de 4-1, doble, una remolcada, una anotada; Junior Lake de 3-1, una producida, un boleto y Alcides Escobar se fue de 5-2 con doble, dos anotadas y una impulsada.

