Toros ganan reñido partido ante Águilas en Santiago

El triunfo fue para el zurdo relevista taurino Emailin Montilla (1-0, 0.00), quien tiró un inning en blanco de un ponche.

Por Noticias SIN

Santiago.– Luis Liberato dio cuadrangular y remolcó 4 vueltas, Gilberto Celestino y Tres Barrera empujaron una cada uno, para que los Toros se impusieran de manera reñida, 7-6 ante las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado en el Estadio Cibao.

Con el triunfo, los Toros (2-1) se ubican en el segundo lugar en este inicio del Todos Contra Todos, mientras las Águilas tienen récord inverso de 1-2.

Luis Liberato lideró la ofensiva taurina conectando jonrón, su 1º del Round Robin y primero de manera colectiva para los Toros en esta etapa.

Además, con estas cuatro empujadas, Liberato extiende a seis su racha de partidos seguidos remolcando al menos una vuelta, entre el cierre de la serie regular y el inicio del Round Robin.