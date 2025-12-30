Toros ganan reñido partido ante Águilas en Santiago

El triunfo fue para el zurdo relevista taurino Emailin Montilla (1-0, 0.00), quien tiró un inning en blanco de un ponche.
Por Noticias SIN
Santiago.– Luis Liberato dio cuadrangular y remolcó 4 vueltas, Gilberto Celestino y Tres Barrera empujaron una cada uno, para que los Toros se impusieran de manera reñida, 7-6 ante las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado en el Estadio Cibao.
Con el triunfo, los Toros (2-1) se ubican en el segundo lugar en este inicio del Todos Contra Todos, mientras las Águilas tienen récord inverso de 1-2.
Luis Liberato lideró la ofensiva taurina conectando jonrón, su 1º del Round Robin y primero de manera colectiva para los Toros en esta etapa.
Además, con estas cuatro empujadas, Liberato extiende a seis su racha de partidos seguidos remolcando al menos una vuelta, entre el cierre de la serie regular y el inicio del Round Robin.
- El pitcheo de los Toros obligó a los amarillos a batear de 11-3 con corredores en posición anotadora y a dejar 7 hombres en base, ponchando un total de 9 bateadores, incluyendo dos por cabeza entre Enyel De los Santos, Yaramil Hiraldo y J.C. Mejía, que lanzaron las últimas tres entradas en blanco para sellar la victoria.