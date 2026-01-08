Toros dan paliza a las Águilas Cibaeñas

Este jueves, los Toros estarán de regreso a casa, «El Corral», para recibir a los Gigantes del Cibao a partir de las 7:30 p.m.

Por Noticias SIN

Juan Brito e Ismael Alcántara despacharon cuadrangulares, Rafael Lantigua dio tres dobles, Rudy Martin Jr. dio triple y sencillo y Justin Courtney completó cinco entradas, para guiar a los Toros del Este a una apabullante victoria ante las Águilas Cibaeñas con marcador 17-1, en partido disputado en el Estadio Cibao.

Al ritmo de 15 imparables, los Toros fabricaron 17 carreras, siendo este el cuarto partido donde los Toros conectan 10 hits o más en el Round Robin y tercero en el que anotan 10 vueltas o más en esta etapa, ubicándose ahora como el equipo con mejor diferencial de carreras +30.

Entre estos 15 indiscutibles, los Toros pegaron cinco extrabases, dos jonrones, llegando a siete de manera colectiva, colíderes del Round Robin en este departamento, un triple, también colíderes con dos y en el encuentro conectaron tres dobles, sumando 30, lideres.

Con la victoria, los Toros (7-2) se mantienen en el primer lugar del standing, igualados con los Leones (7-2). Ahora, la tropa taurina ha ganado seis de sus últimos siete compromisos, incluyendo cuatro de manera seguida.

Luego de los triunfos de Leones y Toros, ambos equipos sacan tres juegos de ventaja sobre las Aguilas y siguen firmes empatados en primer lugar.

El abridor taurino Justin Courtney (1-1, 7.27) logró el triunfo completando cinco entradas de una sola carrera, cuatro hits, un boleto y propinó un ponche, convirtiéndose en el cuarto abridor naranja que completa al menos cuatro entradas de manera seguida; la derrota fue para Jorge Tavarez (0-2, 6.75) permitiendo cinco vueltas y cuatro hits en tres episodios.



LAS CARRERAS

Los Toros lograron un rally de tres vueltas en el primer episodio con hit empujador de una rayita de Eloy Jiménez, y luego con batazo de hit y error de Yairo Muñoz llegaron dos más, en las piernas de Jiménez y Bryan De La Cruz, para colocar el partido 3-0.

De inmediato, Leody Taveras por las Águilas se embasó por boleto y posteriormente anotó por rodado para doble play de Ezequiel Durán, 3-1.

En el tercer inning, Juan Brito pego enorme jonrón de dos carreras por el righ field para ampliar ventaja 5-1.

En la quinta entrada, de nuevo, se armó el Toro-Lio con un rally de cinco vueltas, llegando la primera por base por bolas de Jeimer Candelario con las bases llenas (6-1); seguido de doblete remolcador de dos de Rafael Lantigua hacia el jardín derecho (8-1) y hit al central de Rudy Martin, empujando dos, para ampliar el marcador 10-1.

Más tarde, en el séptimo inning, Ismael Alcántara, quien entró en el proceso de juego en sustitución de Gilberto Celestino (lesionado), pues pego cuadrangular hacia el left field colocando el partido 12-1.

Un episodio después, en el octavo, Tres Barrera pego doble empujador de dos al left, y otro doble de Rafael Lantigua productor de dos más para ampliar 15-1.

Para sellar el triunfo, los Toros agregaron dos más con doble del emergente Sandber Pimentel y fly de sacrificio de Sergio Alcántara, sentenciando el encuentro 17-1.

Por los Toros, Juan Brito de 5-2, jonrón, dos empujadas, tres anotadas, un boleto; Rafael Lantigua 4-3, tres dobles, tres impulsadas, dos anotadas; Rudy Martin de 3-2, triple, dos impulsadas, dos boletos; Ismael Alcántara de 3-1, cuadrangular, dos empujadas, una anotada; Eloy Jiménez de 4-2, una remolcada, tres anotadas; Yairo Muñoz de 4-2, una producida, una anotada; Tres Barrera de 4-1, doble, dos impulsadas, anoto una y Jeimer Candelario tomo tres bases por bolas e impulso una.



Por las Águilas, Geraldo Perdomo de 3-2, anoto una y Aderlin Rodríguez de 4-2, con doble.

Este jueves, los Toros estarán de regreso a casa, «El Corral», para recibir a los Gigantes del Cibao a partir de las 7:30 p.m.