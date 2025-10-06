Toronto da paliza a los Yankees en el Juego 1 de la Serie Divisional

Toronto hizo respetar el Roger Centre con una buena ofensiva que hizo daño al bullpen de los del Bronx y pudo controlar a la ofensiva de los Yankees.

Por Noticias SIN

Redacción Internacional.– Los Azulejos de Toronto derrotaron 10-1 a los Yankees de Nueva York y picaron adelante en laSerie Divisional de la Liga Americana.

Toronto hizo respetar el Roger Centre con una buena ofensiva que hizo daño al bullpen de los del Bronx y pudo controlar a la ofensiva de los Yankees.

Vladimir Guerrero Jr. abrió la fiesta de Toronto

Vladdy Jr. comenzó la fiesta en el primer inning con un cuadrangular solitario ante Luis Gil. Este fue el primer jonrón de Guerrero desde el 5 de septiembre.

Alejandro Kirk repitió la dosis en el segundo inning con un jonrón solitario para ampliar la pizarra 2-0.

El juego se mantuvo 2-0 hasta el sexto inning. Los Yankees descontaron con un boleto con las bases llenas, aunque dejaron escapar la amenaza con un ponche de Giancarlo Stanton.

Toronto logró abrir la pizarra en el séptimo capítulo con un rally de cuatro carreras. Andrés Giménez impulsó una rayita con un sencillo y Nathan Lukes trajo dos más con un doble con las bases llenas.

Vladdy Jr. impulsó otra carrera con un fly de sacrificio y la fiesta de los Azulejos se extendió hasta el octavo capítulo.

Toronto hizo cuatro carreras más con un jonrón nuevamente del mexicano Alejandro Kirk. El receptor se convirtió en el primer pelotero mexicano que logra dos o más jonrones en un juego de postemporada.

Giménez, Ernie Clement y Nathan Lukes impulsaron una carrera en el octavo episodio que abrió la pizarra 10-1.

Esta es la quinta vez que los Blue Jays anotan 10 o más carreras en un juego de postemporada. La última vez fue 10-1 en la Serie Divisional ante los Rangers de Texas en 2016.