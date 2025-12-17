Tendremos un clima ideal para realizar actividades al aire libre

En la tarde, ocurrirán ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración

Las condiciones del tiempo para el territorio dominicano permanecerán estables en casi toda la geografía nacional, reinando un ambiente óptimo para realizar actividades al aire libre, principalmente durante las horas matutinas.

En la tarde, ocurrirán ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración sobre localidades de las provincias: La Altagracia, Monte Plata, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras aledañas, por la combinación del viento con los efectos locales(calentamiento diurno y orográfico).

Mañana miércoles, una vaguada prefrontal se acercará a nuestra área de pronóstico, y provocará un ligero aumento en la humedad, dando como resultado la ocurrencia de chubascos locales entre débiles a moderados, sobre sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez. En la tarde hasta las primeras horas de la noche, estas precipitaciones se extenderán hacia Monte Plata, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, entre otras.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables a frescas en la noche y madrugada, por la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas y soleado.

Santo Domingo Norte: pocas nubes y soleado.

Santo Domingo Este: nubes aisladas y soleado.

Santo Domingo Oeste: cielo poco nuboso y soleado.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: la incidencia de un sistema anticiclónico mantiene las condiciones atmosféricas estables en casi todo el país…Solo algunos chubascos aislados y pasajeros en la tarde hasta las primeras horas de la noche, especialmente en las regiones: noreste, sureste y Cordillera Central…Temperatura ligeramente calurosas durante el día, siendo fresca y agradable en horas de la noche.