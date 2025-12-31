Tendremos un ambiente mayormente soleado

Más Contenido

    En el Distrito Nacional se espera un ambiente soleado con escasa nubosidad

    Hoy martes, nos mantendremos bajo un ambiente mayormente soleado por los efectos del sistema de alta presión.

    Las lluvias previstas serán muy aisladas, débiles y pasajeras, en especial hacia la zona montañosa de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega y el sur de Santiago.

    Distrito Nacional: ambiente soleado con escasa nubosidad.

    El Gran Santo Domingo: ambiente soleado con escasa nubosidad.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoMedio nublado a nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas.30/3217/19
    Puerto PlataMedio nublado a nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas.28/3020/22
    DuarteMedio nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas.28/3018/20
    ConstanzaMedio nublado con lluvias aisladas y débiles.22/249/11
    PeraviaNubes aisladas con incrementos ocasionales.28/3020/22
    San Pedro de MacorísNubes aisladas, pasando a despejado.29/3119/21
    La RomanaNubes aisladas, pasando a despejado.29/3118/20
    La VegaMedio nublado a nublado con lluvias aisladas y débiles.28/3018/20
    Monseñor NouelMedio nublado a nublado con lluvias aisladas y débiles.29/3118/20
    San CristóbalIncrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas hacia el norte.29/3118/20
    SamanáIncrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas, débiles y pasajeras.28/3018/20
    Monte CristiMedio nublado a nublado con lluvias débiles a localmente moderadas.30/3220/22
    AzuaNubes aisladas con intervalos despejados. Medio nublado hacia el norte.30/3217/19
    San JuanNubes aisladas con incrementos ocasionales y lluvias débiles, especialmente hacia la montaña.31/3314/16
    BarahonaNubes aisladas con intervalos despejados.30/3219/21
    La AltagraciaNubes aisladas con intervalos despejados.29/3119/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Julio Ordóñez.-

