Snenie: “No estoy encasillada en ningún género”

En el programa Es Temprano Todavía presentan a la cantautora dominicana Snenie, quien actualmente reside en México y la entrevista aborda su trayectoria musical y su vida fuera de la República Dominicana.

Snenie explica que no se define bajo un género musical específico; su estilo se describe a menudo como indie o alternativo. Destaca que, aunque cuenta con un equipo de producción y músicos, ella misma participa activamente en la creación y grabación de su música.

La artista relata que se mudó a México en 2019 a los 23 años por curiosidad artística. Allí ha logrado consolidar su carrera y obtener el reconocimiento de figuras como Vicente García y Juan Luis Guerra.

Snenie comparte con orgullo que tuvo la oportunidad de abrir dos conciertos de Juan Luis Guerra durante su visita a México, una experiencia que describe como sumamente importante para su carrera.

A pesar de vivir en el extranjero, Snenie reafirma que su hogar sigue siendo la República Dominicana y que su estancia en México es una etapa de crecimiento y trabajo.