Sky High Dominicana fortalece su flota con la incorporación de un nuevo Boeing 737-700



La nueva aeronave permitirá incrementar la capacidad operativa de la aerolínea, responder al crecimiento de la demanda y continuar impulsando el desarrollo del turismo, el comercio y la integración regional.

Santo Domingo, República Dominicana. – Sky High Dominicana continúa fortaleciendo su plan de expansión con la incorporación de un Boeing 737-700 a su flota, una decisión estratégica que incrementa su capacidad operativa y reafirma el compromiso de la aerolínea con el fortalecimiento de la conectividad entre la República Dominicana, el Caribe y el continente americano.

La incorporación de esta aeronave responde al crecimiento sostenido de la demanda en los mercados donde opera la compañía y forma parte de una estrategia orientada a ampliar la oferta de asientos, optimizar la operación y generar nuevas oportunidades de conectividad para pasajeros, empresas y destinos de la región.

Con este paso, Sky High Dominicana continúa consolidando un modelo de crecimiento sostenible basado en la eficiencia operacional, la expansión responsable de su red y el fortalecimiento de la República Dominicana como un importante centro de conexiones aéreas del Caribe.

«La conectividad aérea es un motor de desarrollo económico, turístico y social para nuestros países. Cada aeronave que incorporamos representa una inversión en el futuro de nuestra red, en la confianza que depositan nuestros pasajeros y en nuestra capacidad para seguir conectando más destinos con un servicio seguro, eficiente y confiable. Este nuevo Boeing 737-700 refleja nuestra visión de crecimiento de largo plazo y nuestro compromiso con el fortalecimiento de la conectividad regional», expresó Cesarina Beauchanps, vicepresidenta ejecutiva de Sky High Dominicana.

La nueva aeronave permitirá incrementar la capacidad en rutas de alta demanda, ofrecer mayor flexibilidad operacional durante las temporadas de mayor tráfico y respaldar el crecimiento sostenido de la red de destinos de la aerolínea. Asimismo, facilitará una respuesta más eficiente ante nuevas oportunidades comerciales y el aumento del flujo de pasajeros en los mercados donde Sky High Dominicana mantiene operaciones.

Esta incorporación se suma a las iniciativas desarrolladas por la empresa durante los últimos meses para fortalecer su infraestructura operacional, impulsar la formación del talento aeronáutico, ampliar su participación en proyectos de cooperación regional y continuar consolidándose como uno de los principales conectores del Caribe.

El Boeing 737-700 cuenta con capacidad para 143 pasajeros y está equipado con motores de última generación que ofrecen un excelente desempeño, eficiencia en el consumo de combustible y altos niveles de confiabilidad operacional. Este modelo es ampliamente utilizado por aerolíneas alrededor del mundo gracias a su versatilidad, eficiencia y desempeño en operaciones de corto y mediano alcance.

Con esta nueva incorporación, Sky High Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del transporte aéreo, la mejora continua de su servicio y el fortalecimiento de la conectividad de la República Dominicana y el Caribe, acercando más personas, destinos y oportunidades de crecimiento para la región.