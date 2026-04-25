Se modifican los avisos y las alertas.

Fuente oficial INDOMET

Durante las horas matutinas, predominará en gran parte de la República Dominicana un cielo soleado, poco nuboso y escasas precipitaciones. No obstante, para la tarde y primeras horas de la noche, se generarán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, en Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, entre otras provincias aledañas, debido a la incidencia de la vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, debido a las lluvias ocurridas y las esperadas, se modifican los niveles de ALERTA y AVISO meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra. Ver tabla:

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTA AVISO DESCONTINUADAS Dajabón Santiago Rodríguez Monte Cristi Santiago Elías Piña Monseñor Nouel Puerto Plata Samaná Valverde Espaillat María Trinidad Sánchez San Juan Hermana Mirabal Duarte La Vega Total: 7 Total: 8 Total: 0

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Norte: cielo mayormente soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Este: cielo mayormente soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Oeste: cielo mayormente soleado y poco nuboso.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Mañana domingo, las condiciones del tiempo seguirán dominadas por la vaguada en varios niveles de la troposfera, por consiguiente, en horas de la tarde, se prevén aguaceros moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, ya que se sumarán los efectos del ciclo diurno (calentamiento y orografía). Dicha actividad estará presente sobre María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan. En horas de la noche, predominará un cielo estrellado a medio nublado en ocasiones.

El lunes, tendremos una masa de aire con menor contenido de humedad, sin embargo, el ambiente estará muy inestable por los efectos de la vaguada en varios diferentes de la troposfera, por tal razón, pronosticamos en horas de la tarde, la ocurrencia de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en localidades de montañas, como en Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, entre otras.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Resumen: este fin de semana continuarán las lluvias sobre el territorio dominicano, por los efectos de una vaguada en casi todos los niveles de la troposfera. Recomendamos estar atentos a las actualizaciones de los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 28/30 20/22 Puerto Plata Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 27/29 19/21 Duarte Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 27/29 20/22 Constanza Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 24/26 13/15 Peravia Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 21/23 San Pedro de Macorís Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 19/21 La Romana Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 29/31 21/23 La Vega Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 28/30 19/21 San Cristóbal Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. 27/29 19/21 Samaná Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 30/32 20/22 Monte Cristi Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 28/30 20/22 Azua Incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. 29/31 18/20 San Juan Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, para la tarde. 27/29 17/19 Barahona Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 28/30 21/23 La Altagracia Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 29/31 21/23

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jonnathan Feliz.