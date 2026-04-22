Sistema frontal junto a los efectos locales, favorecerá la ocurrencia de aguaceros

Para hoy miércoles, el sistema frontal se ubicará próximo a la costa norte, el cual, junto a los efectos locales, favorecerá las concentraciones nubosas y la ocurrencia de aguaceros con tronadas y ráfagas de viento

Para hoy miércoles, el sistema frontal se ubicará próximo a la costa norte, el cual, junto a los efectos locales, favorecerá las concentraciones nubosas y la ocurrencia de aguaceros con tronadas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del litoral atlántico y el valle del Cibao, como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras, durante las horas matutinas.

En la tarde, estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente sobre San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con chubascos aislados.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.