Sismo de 7.4 sacude el norte de Japón: Alerta de tsunami y evacuaciones masivas

Este lunes 20 de abril de 2026, un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió la costa noreste de Japón, activando de inmediato las alarmas de tsunami y forzando la evacuación de miles de residentes hacia zonas altas.

El movimiento telúrico, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, recordó la vulnerabilidad del archipiélago ante la fuerza de la naturaleza.

El sismo se registró a las 4:53 p. m. (hora local) en aguas del Pacífico, frente a la costa de la prefectura de Iwate. La intensidad del temblor fue tal que grandes edificios en Tokio, situados a cientos de kilómetros de distancia, se balancearon durante varios segundos.

Poco después del sismo, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta por olas de hasta 3 metros. Hasta el momento, se han confirmado los siguientes impactos:

Puerto de Kuji (Iwate): Impactado por una ola de 80 centímetros .

Impactado por una ola de . Miyako (Iwate): Registró un aumento del nivel del mar de 40 centímetros .

Registró un aumento del nivel del mar de . Las autoridades advierten que el tsunami llega en oleadas sucesivas y el peligro persiste mientras la alerta siga activa.

Zonas bajo alerta y evacuación

La alerta de tsunami se concentró principalmente en:

Iwate (Alerta máxima)

(Alerta máxima) Aomori y partes de Hokkaido (Avisos de tsunami)

y partes de (Avisos de tsunami) Fukushima: Se mantiene bajo vigilancia preventiva.

El Gobierno japonés, encabezado por el primer ministro, activó un equipo de gestión de crisis de emergencia. Como medida de seguridad, se suspendieron las operaciones del tren bala (Shinkansen) entre Tokio y Aomori, y se ordenó el cierre de puertos y marinas.

En un anuncio inusual, la JMA emitió un aviso especial indicando que la probabilidad de que ocurra un terremoto aún mayor (magnitud 8.0 o superior) en los próximos días es «relativamente más alta de lo normal» tras este evento. Las autoridades instan a la población a mantenerse preparada y no bajar la guardia.

Situación de las Plantas Nucleares

Tohoku Electric Power y Hokkaido Electric Power informaron que están realizando inspecciones exhaustivas en sus plantas nucleares de la zona (que se encuentran apagadas desde el desastre de 2011). Hasta el momento, no se han reportado irregularidades ni fugas radiactivas tras el sismo de hoy.