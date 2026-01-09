Sin rastro de Brianna Genao

La situación ha conmocionado al país, especialmente después de que circularan rumores extraoficiales de que dos tíos abuelos de la niña confesaron haber abusado de ella

Brianna Genao, una niña de 3 años desaparecida en Puerto Plata, República Dominicana, desde el 31 de diciembre.

La situación ha conmocionado al país, especialmente después de que circularan rumores extraoficiales de que dos tíos abuelos de la niña confesaron haber abusado de ella, asesinarla y enterrar su cuerpo.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esta información y el cuerpo de la niña aún no ha sido encontrado, aunque la búsqueda se concentra en una zona específica. Los tíos abuelos implicados son Rafael Rosario Núñez y Reyes Rosario Núñez ambos hermanos de la abuela de la niña.