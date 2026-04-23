Un helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana sufrió un accidente durante un vuelo de entrenamiento en la base aérea de San Isidro. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas ni lesiones graves

Un helicóptero modelo Augusta Westland AW19 de la Fuerza Aérea Dominicana sufrió un accidente durante un vuelo de entrenamiento en la base aérea de San Isidro.

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas ni lesiones graves, destacando la buena preparación de la tripulación ante emergencias.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Fernández Onofre, emitieron un comunicado oficial explicando lo sucedido.

El uso de comunicados oficiales es el «método» ideal para evitar la proliferación de especulaciones y rumores falsos en redes sociales cuando ocurren eventos de este tipo.