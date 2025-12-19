Serie del Caribe 2026 será en Guadalajara, México

El pasado lunes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que República Dominicana, Puerto Rico y México no podrían asistir a Caracas, sede original del campeonato, debido a «situaciones externas ajenas a su control».

Por Noticias SIN

Redacción Internacional.– La Serie del Caribe 2026 ya tiene nueva sede tras el cambio de planes, aunque uno de sus participantes históricos podría quedar fuera del torneo.

La competencia se celebrará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, México, según anunció la noche del jueves Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LAMP), durante una rueda de prensa. No obstante, la presencia de Venezuela en el evento aún no está confirmada.

El pasado lunes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que República Dominicana, Puerto Rico y México no podrían asistir a Caracas, sede original del campeonato, debido a «situaciones externas ajenas a su control» y a «diversos factores logísticos» no atribuibles a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con la nueva decisión, la Serie del Caribe 2026 contará inicialmente con los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y México, además de Panamá como país invitado, con la expectativa de que el campeón venezolano pueda incorporarse más adelante, según indicó la CBPC en un comunicado.

Venezuela podría quedar excluido

En caso de que Venezuela decline su participación, Escobar explicó que México estaría representado por dos equipos, incluyendo al subcampeón de la temporada 2025-2026 de la LAMP.

La Confederación reiteró que reconoce la postura de la LVBP, la cual ha asegurado contar con las condiciones organizativas necesarias, y valoró el trabajo realizado por su comité organizador en la planificación del evento.



Guadalajara ya fue sede del torneo en 2018, y esta será la decimoctava ocasión en que México alberga la Serie del Caribe. El campeonato se disputará bajo el formato todos contra todos, seguido de semifinales y final.

La edición 2025, también celebrada en México, tuvo como campeón a los Leones del Escogido, de la República Dominicana, tras imponerse en Mexicali.