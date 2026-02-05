Semifinal EP4 Dominicana’s Got Talent

¡Se removerán todas tus emociones!
Este cuarto episodio de semifinal de DGT será uno de los más emocionantes de la temporada, sentirás tantas emociones que sabrás si llorar, ponerte de rodillas o sentir la verdadera vibra, y te aseguro que no vas a poder pararte ni un segundo al baño.
Sneak peak habrá actos mentales, sabor, brincos, y conexión con tu espiritualidad. Porque si no hay emoción no es DGT.
Así que ve poniéndote en órbita que hoy veremos a los semifinalistas dándolo TODO: DAREPUBLIK Jr., Rocío Arias, Chembo, JonhMichael Colón, Amaya Sánchez, HMS Dancers, Joel Escoto, y Reydi Russo.