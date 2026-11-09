La periodista Nuria Piera analiza y critica el evento denominado «Realeza», organizado por la iglesia Cielos Abiertos de los pastores Cárdenas
La periodista Nuria Piera dedica su programa a analizar y criticar el evento denominado «Realeza», organizado por la iglesia Cielos Abiertos de los pastores Cárdenas.
- Crítica a la ostentación: Nuria cuestiona el enfoque del evento, señalando que el despliegue de vestuario, maquillaje y la venta de atuendos para asistir sugieren un espectáculo de vanidad y una «pasarela de modas» en lugar de un acto de adoración a Dios.
- Investigación sobre líderes religiosos: La periodista recuerda una investigación previa sobre los denominados «influencers de la fe», centrada en el manejo del dinero, las actividades comerciales vinculadas a la iglesia y el estilo de vida de lujo de ciertos pastores, contrastándolo con la humildad cristiana.
- Respuesta a una oración pública: Durante el evento, una pastora invitada realizó una oración pública dirigida a Nuria, afirmando que su «corazón está sangrando» y mencionando sentimientos de odio y frustración. Nuria rechaza estas afirmaciones, calificándolas de dramáticas y fuera de lugar, enfatizando que no siente odio y que su trabajo periodístico se basa en la ética y la transparencia, no en ataques a la fe.
- Defensa de la labor periodística: Nuria reitera que cuestionar el manejo de recursos y la ostentación de organizaciones religiosas no equivale a carecer de fe o ser «enemiga de Dios», sino a ejercer un rol legítimo de interés público frente a quienes presentan la fe como una empresa.