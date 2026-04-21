“Seguimiento a inundaciones en Arroyo Bonito”

Nuria Piera presenta un seguimiento crítico a la problemática de las inundaciones en el sector Arroyo Bonito, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

A pesar de una inversión de 348 millones de pesos por parte de la CAASD en 2023, los residentes denuncian que la obra quedó inconclusa y que los daños por inundaciones han empeorado.

Se expone la precaria situación de una escuela construida con apoyo del gobierno japonés, que sufre inundaciones recurrentes debido a que la cañada La Malanga atraviesa sus instalaciones.

El centro escolar carece de mantenimiento, tiene paredes colapsadas y problemas graves de higiene y seguridad para los estudiantes.

Un funcionario de la CAASD admite que el proyecto no ha finalizado y explica que la demora se debe a conflictos legales y tasaciones con los propietarios de cuatro viviendas que obstruyen el curso de la cañada. Se asegura que ya se han gestionado los pagos para proceder con el desalojo y la continuación de los trabajos.

Nuria Piera enfatiza cómo la falta de coordinación entre instituciones (como el Ayuntamiento para la recogida de basura y Obras Públicas para el drenaje) provoca que las inversiones estatales se diluyan. La acumulación de basura y escombros es un factor crítico que agrava las inundaciones.

La CAASD promete que los trabajos se reanudarán de inmediato y que en un periodo de 30 a 40 días la canalización estará operativa.