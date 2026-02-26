Se refuerza la estrategia para consolidar a Colombia como principal emisor de turistas

Durante la feria en Corferias, se llevan a cabo reuniones con agentes de viajes y turoperadores para fortalecer la conectividad aérea y atraer nuevas inversiones.

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, inauguró oficialmente el pabellón dominicano en la 45.ª edición de la Vitrina Turística ANATO 2026, celebrada en Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de febrero.

La inauguración del stand, marcada por la música típica y el «criollismo» dominicano, refuerza la estrategia del país para consolidar a Colombia como uno de sus principales mercados emisores.

Collado destacó que más de 400,000 colombianos visitaron República Dominicana en 2025, situando a Colombia como el cuarto país emisor de turistas hacia la isla.

La delegación se enfoca en promover destinos estratégicos como Puerto Plata y la Ciudad Colonial, resaltando su oferta cultural, histórica y de playas.

Durante la feria en Corferias, se llevan a cabo reuniones con agentes de viajes y turoperadores para fortalecer la conectividad aérea y atraer nuevas inversiones.

Entidades como el Banreservas participan ofreciendo condiciones de financiamiento para incentivar proyectos turísticos de inversores colombianos.