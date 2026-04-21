Se complica la situación en Haití

La complicada crisis en Haití y los esfuerzos internacionales para contener la violencia de las pandillas han dejado un saldo indeterminado de muertos y desplazados

La inestabilidad ha escalado hacia zonas fuera de Puerto Príncipe, específicamente en la llanura de Cul-de-Sac, donde enfrentamientos entre pandillas como 400 Mawozo y Chen Mechan han dejado un saldo indeterminado de muertos y desplazados.

La vigilancia en la frontera por parte de las fuerzas dominicanas y la postura firme del gobierno de Luis Abinader, que ha clasificado a los miembros de estas bandas como terroristas, advirten sobre las consecuencias legales de intentar ingresar al territorio nacional.