San Valentín: planes para todos los gustos

Ideas y recomendaciones prácticas para disfrutar el 14 de febrero en pareja, desde cenas románticas hasta escapadas de fin de semana
Un 14 de febrero puede ser tan íntimo o aventurero como ustedes quieran.
Aquí tienes ideas prácticas y variadas para celebrar con tu pareja, organizadas por tipo de plan y con consejos para reservar y aprovechar el día.
Planes románticos y tranquilos
- Cena a la luz de las velas en un restaurante de la ciudad o en la Zona Colonial, ideal para quienes buscan ambiente y buena gastronomía.
- Picnic en la playa o en un parque: prepara una canasta con bocados favoritos, una manta y una carta escrita a mano. Es económico y muy personal.
- Paseo nocturno bajo las estrellas por un malecón o mirador cercano para cerrar la noche con calma.
Planes de aventura y naturaleza
- Escapada a Jarabacoa para senderismo, cascadas y actividades de aventura (rafting, canopy) si buscan adrenalina y paisajes de montaña.
- Excursión a Isla Saona o playas del Este para parejas que prefieren mar, sol y excursiones en catamarán.
Cultura y entretenimiento
- Recorrido por la Ciudad Colonial: museos, cafés y paseos por calles históricas; perfecto para parejas que disfrutan de la historia y la fotografía.
- Noche de teatro o concierto: revisa la cartelera local (Teatro Nacional y salas privadas) para una velada distinta.
Planes caseros y creativos
- Maratón de cine en casa con temática romántica, mantas y una selección de snacks.
- Cocinar juntos: preparar un menú especial o repostería temática puede ser divertido y económico.
Consejos prácticos
- Reserva con antelación: restaurantes, excursiones y hoteles suelen llenarse para el 14 de febrero; confirma disponibilidad y menús especiales.
- Considera un day pass en hoteles si quieren piscina y ambiente de resort sin pernoctar; muchos hoteles en Santo Domingo y zonas turísticas ofrecen esta opción.
- Transporte y seguridad: planifica rutas y tiempos para evitar contratiempos; si sales fuera de la ciudad, verifica condiciones de la vía y servicios disponibles.
- Presupuesto y regalos: define cuánto quieres gastar y prioriza la experiencia; una carta o detalle hecho a mano suele tener gran valor sentimental.