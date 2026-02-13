San Valentín: planes para todos los gustos

Ideas y recomendaciones prácticas para disfrutar el 14 de febrero en pareja, desde cenas románticas hasta escapadas de fin de semana

Un 14 de febrero puede ser tan íntimo o aventurero como ustedes quieran.

Aquí tienes ideas prácticas y variadas para celebrar con tu pareja, organizadas por tipo de plan y con consejos para reservar y aprovechar el día.

Planes románticos y tranquilos

Cena a la luz de las velas en un restaurante de la ciudad o en la Zona Colonial, ideal para quienes buscan ambiente y buena gastronomía.

en un restaurante de la ciudad o en la Zona Colonial, ideal para quienes buscan ambiente y buena gastronomía. Picnic en la playa o en un parque : prepara una canasta con bocados favoritos, una manta y una carta escrita a mano. Es económico y muy personal.

: prepara una canasta con bocados favoritos, una manta y una carta escrita a mano. Es económico y muy personal. Paseo nocturno bajo las estrellas por un malecón o mirador cercano para cerrar la noche con calma.

Planes de aventura y naturaleza

Escapada a Jarabacoa para senderismo, cascadas y actividades de aventura (rafting, canopy) si buscan adrenalina y paisajes de montaña.

para senderismo, cascadas y actividades de aventura (rafting, canopy) si buscan adrenalina y paisajes de montaña. Excursión a Isla Saona o playas del Este para parejas que prefieren mar, sol y excursiones en catamarán.

Cultura y entretenimiento

Recorrido por la Ciudad Colonial : museos, cafés y paseos por calles históricas; perfecto para parejas que disfrutan de la historia y la fotografía.

: museos, cafés y paseos por calles históricas; perfecto para parejas que disfrutan de la historia y la fotografía. Noche de teatro o concierto: revisa la cartelera local (Teatro Nacional y salas privadas) para una velada distinta.

Planes caseros y creativos

Maratón de cine en casa con temática romántica, mantas y una selección de snacks.

con temática romántica, mantas y una selección de snacks. Cocinar juntos: preparar un menú especial o repostería temática puede ser divertido y económico.

Consejos prácticos