San Rafael y su mirador: joyas naturales del municipio de Paraíso, Barahona

El balneario de San Rafael y su mirador, en el municipio de Paraíso, provincia de Barahona, son dos de los atractivos más emblemáticos de la costa sur dominicana, donde el río, la playa y las montañas se combinan para ofrecer un paisaje único y de gran valor turístico.

En el corazón del municipio de Paraíso, al suroeste de la República Dominicana, se encuentra el balneario de San Rafael, un espacio donde el río desciende desde la montaña formando cascadas y piscinas naturales, que se mezclan con las olas del mar Caribe en una playa de guijarros y aguas turquesa. Este lugar, considerado uno de los más distintivos de la provincia de Barahona, atrae cada fin de semana a visitantes locales y extranjeros en busca de frescura y contacto directo con la naturaleza.

A pocos metros, sobre la carretera costera que conecta Barahona con Pedernales, se levanta el Mirador de San Rafael, un punto panorámico que ofrece una de las vistas más espectaculares de la región: el contraste entre el azul intenso del mar y el verdor de las montañas. Este mirador se ha convertido en parada obligada para quienes recorren la llamada “Perla del Sur”, ideal para fotografías y para apreciar la belleza del litoral dominicano.

Atractivos principales

Balneario San Rafael: Cascadas que forman piscinas naturales de aguas frías y cristalinas, rodeadas de vegetación.

Cascadas que forman piscinas naturales de aguas frías y cristalinas, rodeadas de vegetación. Playa San Rafael: Zona de guijarros y fuerte oleaje, popular para el surf y para disfrutar de la brisa marina.

Zona de guijarros y fuerte oleaje, popular para el surf y para disfrutar de la brisa marina. Mirador de San Rafael: Panorámica del Caribe y las montañas, considerado uno de los paisajes más memorables de la costa sur.

Panorámica del Caribe y las montañas, considerado uno de los paisajes más memorables de la costa sur. Oferta local: Gazebos, restaurantes y vendedores de frutas como coco de agua y aguacate, que complementan la experiencia.

Acceso y ubicación

Provincia: Barahona.

Barahona. Municipio: Paraíso.

Paraíso. Distancia: Aproximadamente 25 km desde la ciudad de Barahona (30–40 minutos por carretera).

Aproximadamente (30–40 minutos por carretera). Ruta: Carretera Barahona–Enriquillo, camino hacia Pedernales y Bahía de las Águilas.

San Rafael y su mirador forman parte de los destinos más visitados de la región sur, junto a Los Patos, La Ciénaga y Laguna de Oviedo, consolidando a Barahona como un referente del ecoturismo dominicano. La combinación de río, playa y montaña convierte a este lugar en un símbolo de la riqueza natural del país.