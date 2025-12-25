San Pedro vibró con la segunda edición de “Ritmo de la Costa” del Ministerio de Turismo

La segunda edición de “Ritmo de la Costa” reafirma a San Pedro de Macorís como destino cultural y turístico.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana celebró con gran éxito la segunda edición del festival “Ritmo de la Costa”, un evento que reunió música, cultura y tradición en el malecón de San Pedro de Macorís, consolidándose como una de las principales iniciativas para promover el turismo cultural en la región Este del país.

Durante dos días, miles de visitantes disfrutaron de presentaciones artísticas, exhibiciones gastronómicas y actividades familiares que resaltaron la riqueza cultural y el talento local. El festival contó con la participación de agrupaciones musicales de distintos géneros, desde merengue y bachata hasta fusiones contemporáneas, que pusieron a bailar a residentes y turistas.

“ritmo de la costa”

El ministro de Turismo destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de diversificación de la oferta turística, integrando la música y la cultura como motores de desarrollo económico y social. Asimismo, agradeció el apoyo de las autoridades locales y del público que se dio cita para vivir esta experiencia única frente al mar Caribe.

Con esta segunda edición, “Ritmo de la Costa” se consolida como un espacio de encuentro que impulsa el turismo interno y proyecta a San Pedro de Macorís como destino cultural y festivo, reafirmando el compromiso del Ministerio de Turismo con la promoción de eventos que fortalecen la identidad dominicana.