Más Contenido

    Robison Díaz, Diputado por Santiago del PRM, habla sin Filtro

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    El diputado Robison Díaz se ha convertido en noticia por sus declaraciones “sin filtro”, donde lanzó críticas directas contra figuras políticas y habló con franqueza sobre tensiones internas en el Congreso

    Robison Díaz participó en el programa Hoy Mismo de Color Visión, donde se presentó como un legislador que no teme hablar con claridad sobre la situación política nacional.

    En sus intervenciones, se mostró crítico frente a lo que considera prácticas políticas oportunistas y defendió la necesidad de actuar con principios en la vida pública.

    El diputado Robison Díaz se ha convertido en noticia por sus declaraciones “sin filtro”, donde lanzó críticas directas contra figuras políticas y habló con franqueza sobre tensiones internas en el Congreso

    Robison Díaz participó en el programa Hoy Mismo de Color Visión, donde se presentó como un legislador que no teme hablar con claridad sobre la situación política nacional.

    En sus intervenciones, se mostró crítico frente a lo que considera prácticas políticas oportunistas y defendió la necesidad de actuar con principios en la vida pública.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados