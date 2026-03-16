Richie Cepeda: “Yo debí haber apoyado a mi hermano Bonny”

Richie relata la formación de La Gran Orquesta junto a Bonny y Andy Mesa en 1975, y cómo un complot de los músicos disolvió el grupo.

En una entrevista el merenguero dominicano Richie Cepeda, repasa momentos clave de su carrera y vida personal en el programa Énfasis.

Richie recuerda su crianza en Montellano, Puerto Plata, destacando el olor a caña y melao, y su primera experiencia cantando a los 11 años un tema de Joseíto Mateo.

Menciona que su madre, Ana, fue cantante y trabajó con Johnny Ventura, convirtiéndose en el pilar fundamental de la familia.

Antes de la música, trabajó en soldadura en Villa Consuelo. Menciona cómo su hermano Bonny Cepeda comenzó en la mecánica antes de dedicarse formalmente a la música.

Richie relata la formación de La Gran Orquesta junto a Bonny y Andy Mesa en 1975, y cómo un complot de los músicos disolvió el grupo.