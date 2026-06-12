Vuelve Pequeños Grandes Talentos en su 9na temporada

Este 14 de junio regresa a Color Visión la 9na temporada de Pequeños Grandes Talentos, el reality de Iván Ruiz que impulsa el arte infantil dominicano.

«Pequeños Grandes Talentos» en su novena temporada

Regresa la magia a la TV: «Pequeños Grandes Talentos» estrena su novena temporada

La televisión dominicana se prepara para recibir nuevamente el carisma, la inocencia y el desbordante arte de los niños.

Este próximo 14 de junio, las pantallas se llenarán de alegría con el esperado estreno de la novena temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT).

Este exitoso reality infantil, ideado por el reconocido productor de televisión Iván Ruiz, ha logrado trascender a lo largo de los años, consolidándose como la plataforma número uno en la República Dominicana para el descubrimiento y desarrollo integral de los niños prodigio del país.

El escenario de los sueños infantiles

En esta nueva edición, el programa promete elevar el nivel de sus entregas, reuniendo a una nueva generación de niños y niñas dispuestos a cautivar al público y al jurado con sus sorprendentes habilidades.

El espacio televisivo no se limita a un solo renglón artístico, sino que sirve como una plataforma multidisciplinaria donde los pequeños demostrarán su destreza en áreas como:

Canto y música

Danza y coreografía

Actuación y teatro

Comunicación y maestría de ceremonias

Comedia y otras expresiones artísticas

Para que las familias dominicanas puedan disfrutar juntas de este derroche de talento, la producción ha establecido un horario estelar de fin de semana:

Canal: Color Visión, canal 9.

Color Visión, canal 9. Días de transmisión: Todos los domingos.

Todos los domingos. Horario: De 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde.

El regreso de Pequeños Grandes Talentos reafirma el compromiso de la producción nacional con la creación de espacios sanos, educativos y de entretenimiento que resalten los valores y el futuro artístico de la República Dominicana.