Resumen ejecutivo: Plan Anti – Crisis del gobierno

Conscientes del impacto de la realidad económica global en el entorno empresarial de la República Dominicana, desde el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) nos sumamos de manera proactiva a la iniciativa del Plan Anti-Crisis implementado por el Gobierno central, para fortalecer la sostenibilidad, canalizar recursos que incentiven la inversión privada y promover medidas que protejan de forma directa a las Mipymes, el sector agropecuario y la clase media, pilares fundamentales de nuestra competitividad y dinamismo económico.

¿Qué es? No es una reforma fiscal (esa se retiró en 2024). Es un plan de protección para cuidar a la clase media y a las familias de menores ingresos frente a la crisis internacional. Los sectores de mayores ingresos y el Gobierno aportan para proteger a los más vulnerables.

1. Lo que NO se toca (Cero nuevos impuestos al ciudadano)

Consumo e internet: No se modifican las compras por internet ni las plataformas digitales.

Impuestos básicos: Se quedan exactamente igual el ITBIS, el IPI y el impuesto sobre la renta de las Mipymes.

Bienestar: Todos los programas sociales existentes se mantienen intactos.

2. Medidas de Protección y Alivio

Amnistía Tributaria: Vigente para los ciudadanos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fin al Anticipo: Se elimina por completo para el 78% de las microempresas. Las empresas pequeñas pasan de pagarlo mensual a solo 3 cuotas al año.

Apoyo al Campo: Se eliminan por ley los anticipos e impuestos a los activos del sector agropecuario.

Ayuda al bolsillo: Se sube el mínimo exento de impuestos un 15% para ayudar a cubrir la canasta básica familiar.

Educación: La deducción por gastos educativos sube al 30% general, y hasta un 50% para familias con hijos con discapacidad o autismo.

Herencias y Vivienda: El impuesto para herencias en vida de padres a hijos baja del 25% a solo el 3%, y el impuesto por vender un inmueble baja del 25% al 10%.

3. Combustibles y Estabilidad

Precios Congelados: Tras un ajuste este viernes (RD$ 6 a gasolinas/gasoil premium y RD$ 3 a las regulares), los precios se congelarán por 3 meses (si el petróleo WTI no supera los US$ 95).

Apoyo Municipal y Vial: Cero ITBIS ni aranceles para ambulancias, camiones de bomberos, camiones de basura y el asfalto.

4. ¿De dónde sale el dinero?

Ahorro del Gobierno: Se proyecta ahorrar más de RD$ 35,000 millones en 2026 eliminando instituciones del Estado y recortando el gasto público.

Grandes Empresas: Aumento de 3% en el impuesto sobre la renta corporativo, aplicado solo a empresas con ingresos mayores a RD$ 1,000 millones anuales (menos del 0.8% del total).

Altos Salarios: Nuevo impuesto del 27% exclusivo para sueldos mayores a RD$ 400,000 mensuales (solo afecta al 0.26% de los contribuyentes).

Otros ajustes: Aumento de US$ 10 a pasajes aéreos, impuestos a casinos/juegos de azar, vapes/cigarrillos electrónicos y un leve ajuste a transferencias y cheques.