Ricardo de los Santos: La historia detrás del presidente del Senado

Ricardo de los Santos, el presidente del Senado de la República Dominicana, comparte su inspiradora historia de vida

De los Santos creció en un campo en Chacuey Abajo, trabajando desde los 6 o 7 años en la siembra y cosecha de arroz hasta los 22 años. Resalta las precariedades con las que estudió, compartiendo cuadernos y lápices con sus cinco hermanos. Aunque el trabajo infantil es una problemática actual, él recuerda que en el campo era una necesidad debido a las dificultades económicas, y que los domingos tenían tiempo para jugar.